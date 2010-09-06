Управление Следственного комитета по Орловской области по информации в СМИ проводит проверку о нарушении прав льготников на получение жизненно необходимых лекарств.

Как сообщает ведомство, проверку будет проводить отдел по расследованию особо важных дел следственного управления.

«Будут исследованы все доводы граждан, обратившихся в редакцию о нарушении своих прав», - сообщает орловский СК.

Ранее, 31 июля, зампрокурора Орловской области Сергей Долгих отменил постановление регионального управления Следственного комитета об отказе в возбуждении уголовного дела по факту несвоевременного выделения лекарств инвалидам.

Материалы проверки были снова направлены в СК для проведения дополнительной проверки. В надзорном ведомстве считают, что следствие не дало должную оценку бездействию должностных лиц регионального Департамента здравоохранения, который отвечает за обеспечение льготных категорий граждан необходимыми им препаратами.

Как известно, больная во всех отношениях тема недоступности лекарств для многих орловских льготников на поверхность общественного сознания вытолкнул памятный звонок орловчанки Клавдии Ставцевой на «Прямую линию» Президента РФ.

Девушка сообщила, что в течение полугода не может получить жизненно важные препараты. (Клавдия находится на гемодиализе). После этого памятного эфира орловский СК проводил доследственную проверку отказа в обеспечении лекарствами тяжело больных людей. Тогда оснований для возбуждения уголовного дела по этой ситуации следствие не нашло.

«Вместе с тем в период проведения доследственной проверки (проводимой СК – прим. «ВО») в СМИ была опубликована информация о гибели жителя г. Орла из-за несвоевременной выдачи ему жизненно важных лекарств», - сообщила 31 июля прокуратура.

Скорее всего, проверка СК теперь проводится по этому случаю.