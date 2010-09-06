Торжественная церемония перезахоронения останков 79 бойцов Красной Армии прошла в Покровском районе.

На церемонии погребения присутствовали более сотни жителей района, сообщает сайт «Орловское информбюро».

Поисковики объединения «Огненная дуга нашли этих солдат в госпитальных ямах.

Одна девушка и 78 мужчин.

Обработав несколько тысяч фамилий, удалось установить имена 69 красноармейцев. Поисковики не теряют надежды установить информацию о пока неустановленных 10 бойцах.

Руководитель молодежного поискового объединения «Огненная дуга» Николай Андреев, рассказал, что в годы Великой Отечественной войны бои у Покровского не прерывались с декабря 1941-го по июль 1943-го.

На месте воинского захоронения будут проведены работы по благоустройству. А на гранитных плитах нанесут имена погибших бойцов.