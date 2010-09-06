ВНИМАНИЕ !

Изменения в квитанции будут незначительными и затронут только тех потребителей, которые для расчета оплаты потребляемого ресурса используют прибор учета (счетчик). Абоненты, производящие оплату по нормативу потребления, получат привычную по внешнему виду и содержанию квитанцию. Подробнее

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