В поселке Хомутово в рамках празднования 82-й годовщины образования Новодеревеньковского района открыли сквер в честь участников боевых действий локальных войнах и вооруженных конфликтах.
В торжественном мероприятии приняли участие около 120 жителей Новодеревеньковского района, сообщает пресс-служба облправительства.
Жители района обустроили сквер за счет добровольных пожертвований.
В боевых действиях и локальных войнах принимали участие 120 новодеревеньковцев. Двенадцать бойцов погибли.
Торжества прошли на центральной площади поселка Хомутово. Артисты ансамбля «Славица» порадовли местных жителей своими выступлениями.