Вблизи поселка Малая Гать Орловского района на братском захоронении перезахоронили останки 27 бойцов Красной Армии.
Как сообщил руководитель поискового объединения «Костер» Николай Красиков, погибшие бойцы 3 октября 1941 года задержали наступление группировки армии Гудериана на Орел. Десантники и бойцы батальона конвойных войск НКВД встретили неприятеля. Одна рота советских бойцов держала оборону против 600 танков противника.
В честь погибших бойцов Красной Армии и сотрудников НКВД, оборонявших Орел, на братском захоронении состоялся памятный митинг.
Останки красноармейцев были преданы земле с воинскими почестями.
Церемонию отпевания погибших бойцов провел настоятель храма Сретения Господня Духовного православного центра «Вятский Посад» иерей Роман Фаустов.