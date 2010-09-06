Вблизи поселка Малая Гать Орловского района на братском захоронении перезахоронили останки 27 бойцов Красной Армии.

Как сообщил руководитель поискового объединения «Костер» Николай Красиков, погибшие бойцы 3 октября 1941 года задержали наступление группировки армии Гудериана на Орел. Десантники и бойцы батальона конвойных войск НКВД встретили неприятеля. Одна рота советских бойцов держала оборону против 600 танков противника.

В честь погибших бойцов Красной Армии и сотрудников НКВД, оборонявших Орел, на братском захоронении состоялся памятный митинг.

Останки красноармейцев были преданы земле с воинскими почестями.

Церемонию отпевания погибших бойцов провел настоятель храма Сретения Господня Духовного православного центра «Вятский Посад» иерей Роман Фаустов.

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