В День города на спортивной площадке ТМК «ГРИНН» прошел Международный турнир по рукопашному бою «Кубок Ивана Грозного».

Турнир стал этапом Лиги чемпионов H2HFIGHTВ (профессиональная лига рукопашного боя).

Орловские спортсмены Максим Ефременко и Шамиль Джахбаров завоевали уверенные победы в своих поединках.

Всего на ринге были шесть поединков. Выступали бойцы из России, Чехии, Узбекистана, Белоруссии и Казахстана.

Бой за звание Чемпиона Лиги состоялся между россиянином трехкратным чемпионом мира Нурмухамедом Бесланеевым и трёхкратным чемпионом Казахстана Нурсултаном Бекбатшаевым. Звание Чемпиона Лиги H2HFight завоевал российский спортсмен.

Губернатор Орловской области Вадим Потомский пообещал, что турнир будет проводится в Орле ежегодно.

Фото «Орелспорт».

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