В День города на спортивной площадке ТМК «ГРИНН» прошел Международный турнир по рукопашному бою «Кубок Ивана Грозного».
Турнир стал этапом Лиги чемпионов H2HFIGHTВ (профессиональная лига рукопашного боя).
Орловские спортсмены Максим Ефременко и Шамиль Джахбаров завоевали уверенные победы в своих поединках.
Всего на ринге были шесть поединков. Выступали бойцы из России, Чехии, Узбекистана, Белоруссии и Казахстана.
Бой за звание Чемпиона Лиги состоялся между россиянином трехкратным чемпионом мира Нурмухамедом Бесланеевым и трёхкратным чемпионом Казахстана Нурсултаном Бекбатшаевым. Звание Чемпиона Лиги H2HFight завоевал российский спортсмен.
Губернатор Орловской области Вадим Потомский пообещал, что турнир будет проводится в Орле ежегодно.
Фото «Орелспорт».