В 2017 году в Орловской области запланированы бюджетные средства в размере 144,5 млн рублей на мероприятия по охране здоровья матери и ребенка, сообщает сайт облправительства.

За первое полугодие текущего года на эти цели уже доведено 59,2 млн рублей (41 % от общего объема средств).

За январь-июнь этого года 97,4 % женщин в первом триместре беременности, прошли обследования по дородовой диагностики нарушений развития ребенка.

99,5% новорожденным сделали неонатальный скрининг, аудиологический скрининг - 88,5%.

Эти важнейшие направления совершенствования региональной медицины входят в отдельную подпрограмму госпрограммы «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области».