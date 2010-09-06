На портале Орловской области жителям Орла и области предлагают с пользой провести отпуск и получить яркие впечатления в домашнем регионе.

Жителям области предлагается освоить познавательный туризм, ведь наш регион богат историческим наследием и культурными традициями.

Как сообщается на сайте, на сегодняшний день в Орловской области работают 4 театра, 18 музеев и их филиалов, 1919 памятников культуры.

Особое место уделяется паломническому туризму. Здесь наиболее популярен город Болхов, с большим количеством действующих православных святынь.

Любителей  полетов на параплане,  дельтаплане и парамоторе приглашают в Вяжи Новосильского района. Здесь можно будет полетать при любом направлении ветра.

Также любителям активного отдыха в Орловской области туроператоры предложат велотуры и сплавы на байдарках.

В национальном парке «Орловское Полесье» устроены новые веломаршруты. А для ценителей зимних видов спорта зимой открыты современные горнолыжные трассы в парках отдыха «Горки», «Пронино».

Знаменская богатырская приглашает туристов пострелять из лука, примерить доспехи, принять участие в богатырском бое.

Кроме того, на портале региона отмечены фольклорные праздники: «Троицкие хороводы в Орловском полесье», Тургеневский, Фетовский праздники, «Лето в Моховом», «Сабуровские гулянья», фестиваль «Щит и меч», «Альшанская мастерская».

В 2017 году череду  событийных проектов дополнил  фестиваль «Мода на русское».

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ПОВЕРКА ВОДОСЧЕТЧИКОВ: НЕ ТОРОПИТЕСЬ ИСПОЛНЯТЬ

Орловцы стали обнаруживать в своих почтовых ящиках извещения о коллективной поверке водосчетчиков.

Следовать строгим указаниям, изложенным в этих информационных листках, вовсе необязательно. Подробнее.

  

Несколько слов

Русским народом управлять несложно, только бесполезно. Всё равно именно тебя обвинят во всех смертных грехах.
Александр II

 

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ВНИМАНИЕ

В августе абоненты получат обновленную форму квитанции об оплате газа 

Изменения в квитанции будут незначительными и затронут только тех потребителей,  которые для расчета оплаты потребляемого ресурса используют прибор учета (счетчик). Абоненты, производящие оплату по нормативу потребления, получат привычную по внешнему виду и содержанию квитанцию. Подробнее

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