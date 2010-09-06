Торжественные мероприятия по перезахоронению останков бойцов, поднятых в ходе второго этапа акции «Вахта Памяти», прошли в четырех районах области.

Мероприятия прошли накануне празднования 74-й годовщины освобождения города Орла и области от немецко-фашистских захватчиков.

3 августа перезахоронены останки 27 бойцов Красной Армии и сотрудников НКВД, оборонявших Орёл, на братском захоронении вблизи посёлка Малая Гать Орловского района.

4 августа на братской могиле в селе Красное Залегощенского района перезахоронили останки 98 бойцов. На этой братской могиле это уже пятое перезахоронение. 1343 советских воина обрели здесь покой. До сих пор остаются неизвестными имена около 400 погибших.

4 августа прах 79 воинов с воинскими почестями был перезахоронен на мемориале в парке Победы поселка Покровское.

4 августа на воинском мемориале в с. Яковлево Свердловского района перезахоронили останки 33 красноармейцев, погибших в 1943-м году. По информации поисковиков, в годы войны близ села Яковлево проходила так называемая «дорога войны». Тела погибших в боях солдат сбрасывали на обочину. Поисковики уже обследовали 700 метров этой дороги и осенью планируют продолжить работу.

Фото с церемонии перезахоронения в Свердловском районе