Торжественные мероприятия по перезахоронению останков бойцов, поднятых в ходе второго этапа акции «Вахта Памяти», прошли в четырех районах области.

Мероприятия прошли накануне празднования 74-й годовщины освобождения города Орла и области от немецко-фашистских захватчиков.

3 августа перезахоронены останки 27 бойцов Красной Армии и сотрудников НКВД, оборонявших Орёл, на братском захоронении вблизи посёлка Малая Гать Орловского района.

4 августа на братской могиле в селе Красное Залегощенского района перезахоронили останки 98 бойцов. На этой братской могиле это уже пятое перезахоронение. 1343 советских воина обрели здесь покой. До сих пор остаются неизвестными  имена около 400 погибших.

4 августа прах 79 воинов с воинскими почестями был перезахоронен на мемориале в парке Победы поселка Покровское.

4 августа на воинском мемориале в с. Яковлево Свердловского района перезахоронили останки 33 красноармейцев, погибших в 1943-м году. По информации поисковиков, в годы войны близ села Яковлево проходила так называемая «дорога войны». Тела погибших в боях солдат сбрасывали на обочину. Поисковики уже обследовали 700 метров этой дороги и осенью планируют продолжить работу.

Фото с церемонии перезахоронения в Свердловском районе

 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

забугорище

 

 

ПОВЕРКА ВОДОСЧЕТЧИКОВ: НЕ ТОРОПИТЕСЬ ИСПОЛНЯТЬ

Орловцы стали обнаруживать в своих почтовых ящиках извещения о коллективной поверке водосчетчиков.

Следовать строгим указаниям, изложенным в этих информационных листках, вовсе необязательно. Подробнее.

  

Несколько слов

Русским народом управлять несложно, только бесполезно. Всё равно именно тебя обвинят во всех смертных грехах.
Александр II

 

Реклама на cайте 

 

Наши рекламные предложения заслуживают внимания. Подробнее

 

 

ВНИМАНИЕ

В августе абоненты получат обновленную форму квитанции об оплате газа 

Изменения в квитанции будут незначительными и затронут только тех потребителей,  которые для расчета оплаты потребляемого ресурса используют прибор учета (счетчик). Абоненты, производящие оплату по нормативу потребления, получат привычную по внешнему виду и содержанию квитанцию. Подробнее

ТОП-5 самых читаемых новостей 

1. По уровню средней зарплаты Орловская область занимает 78-е место в стране

2. Орловская область вернула в федбюджет 195,5 млн неосвоенных рублей

3. Орловский молочный комбинат купила компания «Первая линия»

4. Бывшего директора школы в Кромском районе отпустили из зала суда

5. В Ливнах мужчина умер во время футбольного матча

 

 

Поиск

ВОПРОСЫ ДНЯ

77 орловских дворов, которые отремонтируют в этом году - список

Будущее без тайн

Что несут новые технологии — безопасность и комфорт или угрозу личному пространству? РБК - читать

МЫ ВКОНТАКТЕ