Торжественная церемония награждения победителей прошла 4 августа в Орловском академическом театре им. И.С. Тургенева.

Конкурс «Лицо города» в Орле проводится уже с 2007 года. Его победителями стали уже более сотни орловцев. В нынешнем году лучших определяли в девяти номинациях.

Власти города и области поздравили отличившихся орловцев с почетными званиями и вручили дипломы от администрации Орла, памятные статуэтки и премии.

Заместитель директора по научно- методической работе Информационного центра города Орла Татьяна Захарова победила в номинации «Призвание».

Полковник, командир войсковой части 03013, начальник Орловского территориального гарнизона Михаил Черников одержал победу в номинации «Служить России».

Главврач НКМЦ им. Круглой Алексей Медведев стал победителем в номинации «Служба во благо людей».

В номинации «Творческий успех» лучшим стал Геннадий Калмыков, гармонист, ведущий методист «Орловского городского центра культуры».

Орловский спортсмен, бобслеист Роман Кошелев (на фото) завоевал победу в номинации «За высокие спортивные достижения».

В номинации «Большая дружная семья» звание присуждено многодетной семье Александра и Татьяны Офицеровых, воспитывающих четырех детей.

В номинации «За стремление к успеху в сложной жизненной ситуации» награждена Елена Ветрова, инвалид 1 группы по зрению.

Заведующий лабораторией биомедицинской фотоники Университетской клиники, доцент кафедры приборостроения, метрологии ОГУ им. Тургенева Андрей Дунаев победил в номинации «Свершение».

Студентка 4 курса ОГУ им. Тургенева Алена Борисова одержала победу в номинации «Молодежный лидер».