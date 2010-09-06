Торжественная церемония награждения победителей прошла 4 августа в Орловском академическом театре им. И.С. Тургенева.

Конкурс «Лицо города» в Орле проводится уже с 2007 года. Его победителями стали уже более сотни орловцев. В нынешнем году лучших определяли в девяти номинациях.

Власти города и области поздравили отличившихся орловцев с почетными званиями и вручили дипломы от администрации Орла, памятные статуэтки и премии.

Заместитель директора по научно- методической работе Информационного центра города Орла Татьяна Захарова победила в номинации «Призвание».

Полковник, командир войсковой части 03013, начальник Орловского территориального гарнизона Михаил Черников одержал победу в номинации «Служить России».

Главврач НКМЦ им. Круглой Алексей Медведев стал победителем в номинации «Служба во благо людей».

В номинации «Творческий успех» лучшим стал Геннадий Калмыков, гармонист, ведущий методист «Орловского городского центра культуры».

Орловский спортсмен, бобслеист Роман Кошелев (на фото) завоевал победу в номинации «За высокие спортивные достижения».

В номинации «Большая дружная семья» звание присуждено многодетной семье Александра и Татьяны Офицеровых, воспитывающих четырех детей.

В номинации «За стремление к успеху в сложной жизненной ситуации»  награждена Елена Ветрова, инвалид 1 группы по зрению.

Заведующий лабораторией биомедицинской фотоники Университетской клиники, доцент кафедры приборостроения, метрологии ОГУ им. Тургенева Андрей Дунаев победил в номинации «Свершение».

Студентка 4 курса ОГУ им. Тургенева Алена Борисова одержала победу в номинации «Молодежный лидер».

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

забугорище

 

 

ПОВЕРКА ВОДОСЧЕТЧИКОВ: НЕ ТОРОПИТЕСЬ ИСПОЛНЯТЬ

Орловцы стали обнаруживать в своих почтовых ящиках извещения о коллективной поверке водосчетчиков.

Следовать строгим указаниям, изложенным в этих информационных листках, вовсе необязательно. Подробнее.

  

Несколько слов

Русским народом управлять несложно, только бесполезно. Всё равно именно тебя обвинят во всех смертных грехах.
Александр II

 

Реклама на cайте 

 

Наши рекламные предложения заслуживают внимания. Подробнее

 

 

ВНИМАНИЕ

В августе абоненты получат обновленную форму квитанции об оплате газа 

Изменения в квитанции будут незначительными и затронут только тех потребителей,  которые для расчета оплаты потребляемого ресурса используют прибор учета (счетчик). Абоненты, производящие оплату по нормативу потребления, получат привычную по внешнему виду и содержанию квитанцию. Подробнее

ТОП-5 самых читаемых новостей 

1. По уровню средней зарплаты Орловская область занимает 78-е место в стране

2. Орловская область вернула в федбюджет 195,5 млн неосвоенных рублей

3. Орловский молочный комбинат купила компания «Первая линия»

4. Бывшего директора школы в Кромском районе отпустили из зала суда

5. В Ливнах мужчина умер во время футбольного матча

 

 

Поиск

ВОПРОСЫ ДНЯ

77 орловских дворов, которые отремонтируют в этом году - список

Будущее без тайн

Что несут новые технологии — безопасность и комфорт или угрозу личному пространству? РБК - читать

МЫ ВКОНТАКТЕ