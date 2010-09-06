В Орле на улице 1-й Посадской подрядчик приступил к укладке выравнивающего слоя.

Как сообщили в Управлении коммунальным хозяйством города, на участке от улицы Комсомольской до улицы Карачевской уже уложен выравнивающий слой на площади 1580 кв. метров.

На этом объекте работает подрядная организация «АМСтрой».

После завершения работы по укладке выравнивающего слоя, специалисты подрядчика приступят к укладке щебеночно-мастичного асфальтобетона на площади 3930 кв. метров.

На участке от от площади Жукова до ул. Пионерская по улице Лескова рабочие ООО «Двин» приступили к укладке щебеночно-мастичного асфальтобетона. Уже выполнен объем работ в 4800 кв. метров из запланированных 7260 кв. метров.

К завершению подходит укладка нового покрытия на улице Полесская (от ул. Октябрьская до ул. Матросова). Подрядной фирме «Нерудстрой» осталось уложить 900 кв. метров щебеночно-мастичного асфальтобетона из 9280 запланированных. 

Выравнивающий слой укладывают и на улице Набережная Дубровинского. Работы ведутся от ул. Степана Разина до ул. Новосильской. Выравнивающий слой появился га 2500 кв. метров из запланированных 6961. Работы производит ООО «Двин».

 На улице ул. 1-й Курской подрядная организация «СК Монолит» начала устанавливать на участке поребрики. Работы будут вестись на участке от ул. Ливенская до ул. Ростовская.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

забугорище

 

 

ПОВЕРКА ВОДОСЧЕТЧИКОВ: НЕ ТОРОПИТЕСЬ ИСПОЛНЯТЬ

Орловцы стали обнаруживать в своих почтовых ящиках извещения о коллективной поверке водосчетчиков.

Следовать строгим указаниям, изложенным в этих информационных листках, вовсе необязательно. Подробнее.

  

Несколько слов

Русским народом управлять несложно, только бесполезно. Всё равно именно тебя обвинят во всех смертных грехах.
Александр II

 

Реклама на cайте 

 

Наши рекламные предложения заслуживают внимания. Подробнее

 

 

ВНИМАНИЕ

В августе абоненты получат обновленную форму квитанции об оплате газа 

Изменения в квитанции будут незначительными и затронут только тех потребителей,  которые для расчета оплаты потребляемого ресурса используют прибор учета (счетчик). Абоненты, производящие оплату по нормативу потребления, получат привычную по внешнему виду и содержанию квитанцию. Подробнее

ТОП-5 самых читаемых новостей 

1. По уровню средней зарплаты Орловская область занимает 78-е место в стране

2. Орловская область вернула в федбюджет 195,5 млн неосвоенных рублей

3. Орловский молочный комбинат купила компания «Первая линия»

4. Бывшего директора школы в Кромском районе отпустили из зала суда

5. В Ливнах мужчина умер во время футбольного матча

 

 

Поиск

ВОПРОСЫ ДНЯ

77 орловских дворов, которые отремонтируют в этом году - список

Будущее без тайн

Что несут новые технологии — безопасность и комфорт или угрозу личному пространству? РБК - читать

МЫ ВКОНТАКТЕ