В Орле на улице 1-й Посадской подрядчик приступил к укладке выравнивающего слоя.

Как сообщили в Управлении коммунальным хозяйством города, на участке от улицы Комсомольской до улицы Карачевской уже уложен выравнивающий слой на площади 1580 кв. метров.

На этом объекте работает подрядная организация «АМСтрой».

После завершения работы по укладке выравнивающего слоя, специалисты подрядчика приступят к укладке щебеночно-мастичного асфальтобетона на площади 3930 кв. метров.

На участке от от площади Жукова до ул. Пионерская по улице Лескова рабочие ООО «Двин» приступили к укладке щебеночно-мастичного асфальтобетона. Уже выполнен объем работ в 4800 кв. метров из запланированных 7260 кв. метров.

К завершению подходит укладка нового покрытия на улице Полесская (от ул. Октябрьская до ул. Матросова). Подрядной фирме «Нерудстрой» осталось уложить 900 кв. метров щебеночно-мастичного асфальтобетона из 9280 запланированных.

Выравнивающий слой укладывают и на улице Набережная Дубровинского. Работы ведутся от ул. Степана Разина до ул. Новосильской. Выравнивающий слой появился га 2500 кв. метров из запланированных 6961. Работы производит ООО «Двин».

На улице ул. 1-й Курской подрядная организация «СК Монолит» начала устанавливать на участке поребрики. Работы будут вестись на участке от ул. Ливенская до ул. Ростовская.