1 сентября 2017 года в школах Орловской области в первый раз придут более 8,2 тыс. первоклассников, сообщает сайт облправительства.

Больше всего первоклассников пойдут в школу в Орле. На начало августа зарегистрировано свыше 3,8 тыс. человек.

В Ливнах в первый класс пойдут 643 дошкольника, в Мценске – более 460.

Лидерами по количеству первоклашек среди районов является Орловский район. В первый раз в школы этого района пойдут 552 ребенка. В школы Ливенского района в первый класс придут 234 ребенка, в Кромском районе – 202, в Болховской районе – 173, в Урицком – 189 первоклассников.