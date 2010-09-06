Власти города организовали аукцион по продаже муниципального имущества. На него выставлено 12 лотов.

Аукцион пройдет 6 сентября, сообщает пресс-служба администрации города.

12 лотов, выставленных на аукцион – это нежилые помещения в доме № 3 по улице Мира: 103, 106, 107, 110, 115, 116, 117, 120, 123, 125, 126, 127.

Для помещения 123 площадью 9 кв. метров выставлена самая низкая цена. Самая высокая стоимость у помещения 107 площадью 262,1 кв. метра.

Победителем будет признан покупатель, предложивший самую высокую цену.

Телефон для справок 8 (4862) 47-55-41.

С информационным сообщением о проведении аукциона можно ознакомиться на сайте городской администрации в разделе «Приватизация».

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