В Троицком сельском поселении Орловского района начато строительство автомобильной дороги к деревне Хутор Степь.

Подрядная организация, занимающаяся выполнением работ на данном участке - ООО «МонолитСтройТула».

В деревне проживают более ста человек. Протяженность автодороги до Хутора Степь составит 1,4 км. До настоящего времени дорога к деревне была грунтовой. После окончания дорожных работы, дорога с асфальтовым покрытием будет расширенной, удобной для проезда двух автомобилей.

Строительство ведется в рамках программы ремонта дорог общего пользования межмуниципального значения «Северный подъезд к г. Орёл» - Лунёво - Моховое» - Хутор Степь, предусматривающее строительство автодорог общей протяженностью 25,5 км, сообщает пресс-служба администрации Орловского района.