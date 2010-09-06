Два магазина МУП г. Орла «Зеленстрой» на пл. Мира, 5 и на ул. Металлургов, 16 проданы через торги.

Начальная цена торгов была значительно превышена, что позволило полностью погасить долги предприятия, сообщает пресс-служба городской администрации.

Магазин на площади Мира (116 кв. м) продали за 12,2 млн рублей, тогда как начальная цена была 5,1 млн рублей.

А магазин на улице Металлургов (163 кв. м) при первоначальной стоимости 4,7 млн рублей был куплен за 17,9 млн рублей.

Директор муниципального предприятия «Зеленстрой» Александр Байдак, сообщил, что вырученные от продажи магазинов средства позволили погасить задолженность в 23 млн рублей перед судебными приставами.

Также директор предприятия отметил, что магазин на бульваре Победы решено сохранить за предприятием. Ранее его тоже собирались выставить на торги.

По информации руководителя, долгов по заработной плате перед работниками МУП г. Орла «Зеленстрой» нет.