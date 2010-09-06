В Орле установят семь новых остановочных павильонов, сообщает пресс-служба городской администрации.
Торги выиграл подрядчик ООО «Строй-57». За выполненные работы он получит 224 тысячи рублей.
Павильоны должны установить в течение 45 дней после подписания контракта с заказчиком - Управлением коммунального хозяйства города.
Новые павильоны появятся по следующим адресам:
- Ледовая Арена (ул. Зеленина, д. 2),
- Емлютина (ул. Емлютина, д. 2),
- ОГАУ (ул. Генерала Родина, д. 83),
- пер. Южный (пер. Южный, д. 2),
- ул. Матросова (ул. Полесская, д. 53),
- стадион Динамо (ул. Красноармейская, д. 6а),
- ул. 1-я Курская (ул. 1-я Курская, д. 4).
Мероприятия выполняются в рамках муниципальной программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Город Орёл» на 2017 - 2025 годы.