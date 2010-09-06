260 юных жителя Орловской области этим летом посетят детские центры на черноморском побережье, сообщает сайт облправительства.

В международный детский центр «Артек» поедут 124 ребенка, всероссийские детские центры «Смена» и «Орленок» посетят 75 и 47 юных орловца, соответственно.

Все эти дети едут отдыхать по квоте Министерства образования и науки РФ, сообщила руководитель Департамента образования Орловской области Татьяна Шевцова.

Еще шесть воспитанников Нарышкинской школы-интерната поедут в центре «Смена» за счет благотворительной организации «Искусство, наука, спорт».

Участниками учебно-тренировочных сборов в Краснодарском крае станут еще восемь юных орловских спортсменов.