На аппаратном совещании в администрации области обсудили ход уборочных работ в Орловской области.

На дату 7 августа в регионе намолочено 582,6 тыс. тонн озимых зерновых на площади 133,05 тыс. га, что составляет 31,3% от плана.

Средняя урожайность составляет 43,8 центнеров с гектара, сообщила и.о. руководителя Департамента сельского хозяйства Орловской области Ирина Митькина.

В начале августа сельскохозяйственные предприятия приступили к уборке ячменя и гороха.

Пока яровых зерновых собрано около четырех процентов от плана. Средняя урожайность складывается на уровне 38,1 центнеров с гектара.

На полях Орловской области в уборке задействованы 1734 комбайна.