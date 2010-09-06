Мониторинг качества ремонта дорог провели в Орле представители регионального отделения ОНФ.

Активисты оценивали дорожный ремонт на улицах, которые стали лидерами по голосованию на интерактивном сайте «Карта убитых дорог» и по инициативе ОНФ включены властями в план ремонта на 2017 год.

Это улица 1-я Посадская, на которой весной текущего года произошло практически полное разрушение асфальта.

«Эта улица для Орла - центральная магистраль. Необходимо, чтобы здесь было качественное дорожное полотно, по которому автомобили будут быстрее проезжать, чтобы не создавать заторы автотранспорта», – отметил член штаба ОНФ в Орловской области Евгений Лыкин.

Еще один объект, это улица Лескова, где ремонт был запланирован еще в прошлом году, но не завершен из-за выпадения осадков осенью 2016 года. В результате этого половина дорожного полотна осталась без верхнего слоя асфальта. По такой дороге жители Орла были вынуждены ездить на протяжении 10 месяцев.

В настоящее время на данном объекте дорожные работы дороги практически завершены.

Схожая ситуация – на Наугорском шоссе, где также после обращений активистов Народного фронта завершается проведение капитального ремонта.

«В настоящее время на ресурсе «Карта убитых дорог» в Орловской области граждане отметили 269 дорог протяженностью 365 км, нуждающиеся в первоочередном ремонте. После сигналов активистов ОНФ капитально отремонтированы четыре участка «убитых» дорог. В план ремонта автомагистралей на 2017–2018 гг. уже включены 27 дорог, а также проведен ямочный ремонт дорожного полотна на 30 участках, предложенных общественниками», – резюмировал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Орловской области Валерий Савин.