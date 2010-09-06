В Орловской области на дату 7 августа оздоровительные учреждения региона приняли 25252 ребенка, сообщает пресс-служба облправительства.

В администрации области подвели итоги первой и второй смен летней кампании, окончанию третьей смены и подготовки к завершающей, четвертой смене.

Этим летом в загородных лагерях отдохнули 4311 детей, в санаториях - 1114 детей, в лагерях с дневным пребыванием - 18858 детей, в палаточных лагерях - 969 детей.

На отдых детей принимали 414 оздоровительных учреждения.

Общий объем финансирования детской оздоровительной кампании составит 177,5 млн рублей. Из бюджета Орловской области на указанные цели дополнительно выделено 15,4 млн рублей.

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