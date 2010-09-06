В Орле на день города «Ростелеком» организовал бесплатный кинолекторий на одной из центральных площадок в Городском парке культуры и отдыха.

Необычный формат мероприятия привлёк повышенное внимание посетителей.

Гости праздника с удовольствием познакомились с интересными фактами об отдельных сценах и съёмочном процессе некоторых новинок кинопроката. В проекте были рассмотрены отечественная драма «Большой», культовый сериал «Игра престолов» и голливудская мелодрама «Красавица и чудовище».

В перерывах гостей ждали игры, конкурсы и тематические викторины от «Ростелекома» для детей и взрослых. Все участники получили фирменные призы и подарки от компании.

Юрий Солдатенков, директор Орловского филиала ПАО «Ростелеком»:

«За многие годы работы на орловской земле «Ростелеком» показал себя надежным партнером. Мы стали лидером рынка контентных продуктов и технологий. Но компания никогда не забывала заботиться о жителях региона. Кинолекторий – наш очередной подарок орловчанам на их праздник. Мы выбрали такой необычный формат, чтобы совместить развлекательный и познавательный контент. Теперь гости праздника будут смотреть эти фильмы дома, к примеру, через наш сервис Интерактивного ТВ, уже не как простые зрители, а как ценители и знатоки их секретов».

Кинолекторий прошел при поддержке услуги «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома». Через сервис «Видеопроката» доступны к просмотру сотни легендарных лент и новинок мирового кинематографа. При этом такие полезные функции, как «Управление просмотром», «Мультискрин» или «Родительский контроль» делают Интерактивное телевидение еще более удобным и привлекательным.