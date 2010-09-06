О том, что в этом году запланировано строительство автодороги по улице Родзевича-Белевича администрация Орла сообщила еще в конце июня.

А 7 августа на сайте госзакупок размещен электронный аукцион по выбору подрядчика на строительство дороги.

Победителя будут выбирать 28 августа. По условиям контракта, подрядная организация должна будет завершить строительство дороги в июле 2018 года.

Сметная стоимость строительства составляет 71,35 млн рублей. Строительство автодороги будет вестись на участке от улицы Металлургов до улицы Бурова.

Длина автодороги составит 870 метров. На ней будет три полосы движения, сообщили в Управлении капитального строительства Орла.

Проектом предусмотрено обустройство съездов к земельным участкам многоквартирных домов и детскому саду шириной проезжей части - 6 м.

Автодорога на улице Родзевича-Белевича обеспечит транспортную и пешеходную связь между улицами Металлургов и Бурова.