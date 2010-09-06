Специалисты Управления Роспотребнадзора по Орловской области сняли с реализации 14 партий рыбы и рыбной продукции объемом 64 кг, сообщили в пресс-службе ведомства.

Причиной забракованных партий явилось отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность, а также продажа продукции с истекшим сроком годности.

За нарушения составлены 65 протоколов об административных правонарушениях со штрафами на сумму более 250 тысяч рублей.

В ходе проверки отобрано 141 проба рыбы и рыбной продукции, которые проверялись на содержание фосфатов и глазури.

Мероприятия по контролю за качеством и безопасностью рыбы и рыбной продукции продолжаются.