Выставка «Православная Эллада» откроется в Орловском краеведческом музее 9 августа.

В музее будет представлено около 50 фоторабот греческих мастеров. Фотографии посвящены православной жизни в Греции.

Такое мероприятие организовано по принципу обмена. Работы российских фотохудожников выставляются в греческих залах, а греческие – в России.

Выставку «Православная Эллада» уже посмотрели в Нижнем Новгороде и Феодосии.

Теперь и орловцы смогу ознакомится с работами греческих мастеров.

Выставка будет работать в течение месяца.

Начало мероприятия запланировано на 15.00.