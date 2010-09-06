Выставка «Православная Эллада» откроется в Орловском краеведческом музее 9 августа.
В музее будет представлено около 50 фоторабот греческих мастеров. Фотографии посвящены православной жизни в Греции.
Такое мероприятие организовано по принципу обмена. Работы российских фотохудожников выставляются в греческих залах, а греческие – в России.
Выставку «Православная Эллада» уже посмотрели в Нижнем Новгороде и Феодосии.
Теперь и орловцы смогу ознакомится с работами греческих мастеров.
Выставка будет работать в течение месяца.
Начало мероприятия запланировано на 15.00.