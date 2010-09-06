Сегодня на рабочем совещании в администрации города обсудили вопрос с ремонтом дорог в Орле, сообщает пресс-служба городской администрации.

С многочисленными жалобами на остановку грузовиков на узкой проезжей части и, как следствие, большие заторы на дороге, к властям обратились жители микрорайона «Новая Ботаника».

Глава администрации города Александр Муромский поручил комиссии по безопасности дорожного движения рассмотреть вопрос остановки большегрузов на переулке Пищевом. К ремонту участка дороги здесь подрядная организация должна приступить на следующей неделе.

Всего в Орле в настоящее время подрядчики работают на 17 объектах из 21-го запланированного. Завтра запланировано начало дорожного ремонта улицы Высоковольтной и Тургеневского моста.

Александр Муромский сообщил, что в четверг лично проведет осмотр объектов дорожного ремонта и дворовым территориям. На объезд поручено пригласить также представителей подрядных организаций, с которыми на местах обсудят проблемные вопросы.

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