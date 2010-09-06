Поставка первых партий вакцин от гриппа согласно информации Минздрава РФ во все регионы планируется до 31 августа , сообщает орловское управление Роспотребнадзора.

Прививочная кампания перед осенью и зимой в Орловской области начнется сразу при поступлении вакцины.

На предстоящий сезон запланировано охватить прививками более 40% населения области. От гриппа должны привить 308 тысяч человек в рамках национального календаря профилактических прививок.

Это позволит снизить интенсивность сезонного подъема гриппа, число тяжелых форм и летальных исходов от гриппа, сообщает ведомство.