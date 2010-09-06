Подрядчик, выигравший несколько крупных муниципальных контрактов на ремонт дворов и дорог в Орле, «Автобан-99» пока не приступил к ремонту трех дворовых территорий в Орле.

В этом смог лично убедиться мэр Орла Василий Новиков, который сегодня объехал адреса, по которым должен работать «Автобан-99». Это ул. МОПРа, 29, пер. Шпагатный, 4,  ул. 6 Орловской дивизии, 27.  Никаких следов работ и вообще присутствия там подрядчика нет.

Мэр назвал увиденное на объектах «форменным безобразием». Завтра городские власти проведут совещание совместно с руководством УКХ и представителями подрядчиков, работающих по программе благоустройства дворовых территорий.

На прошлой неделе вопрос о задержках в работе «Автобана-99» поднимался на совещании в горсовете Орла. Тогда руководитель УКХ Дмитрий Зуев сообщил, что работы ведутся в плановом режиме, а «Автобан – 99» после Дня города ускорит процесс и нагонит отставание по срокам.

Напомним, что в этом году по федеральной программе «Городская среда» в Орле должны отремонтировать 77 дворов. Цена вопроса – более 130 млн рублей, бОльшую часть из которых выделил федеральный бюджет.

ООО «Автобан-99» зарегистрировано в Москве в январе 2015 года. Уставной капитал - 10 тысяч рублей. Генеральным директором ООО является Магомед Ильясбагомедович Рабаданов. Владельцами компании являются Рашид Закарагиев и Марат Геворгян.  

Компания работает на нескольких дорожных ремонтах в Орле, получила контракты и на ремонт дворовых территорий. Также ей отдали подряд на благоустройство бульвара Победы в Орле стоимостью более 11 млн рублей.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

забугорище

 

 

Советы по делу 

Полезные рекомендации специалистов Орловского филиала Россельхозбанка. 

Что делать, если банкомат «зажевал» деньги или карту

 

ПОВЕРКА ВОДОСЧЕТЧИКОВ: НЕ ТОРОПИТЕСЬ ИСПОЛНЯТЬ

Орловцы стали обнаруживать в своих почтовых ящиках извещения о коллективной поверке водосчетчиков.

Следовать строгим указаниям, изложенным в этих информационных листках, вовсе необязательно. Подробнее.

  

Несколько слов

Русским народом управлять несложно, только бесполезно. Всё равно именно тебя обвинят во всех смертных грехах.
Александр II

 

Реклама на cайте 

 

Наши рекламные предложения заслуживают внимания. Подробнее

 

 

ВНИМАНИЕ

В августе абоненты получат обновленную форму квитанции об оплате газа 

Изменения в квитанции будут незначительными и затронут только тех потребителей,  которые для расчета оплаты потребляемого ресурса используют прибор учета (счетчик). Абоненты, производящие оплату по нормативу потребления, получат привычную по внешнему виду и содержанию квитанцию. Подробнее

ТОП-5 самых читаемых новостей 

1. По уровню средней зарплаты Орловская область занимает 78-е место в стране

2. Орловская область вернула в федбюджет 195,5 млн неосвоенных рублей

3. Орловский молочный комбинат купила компания «Первая линия»

4. Бывшего директора школы в Кромском районе отпустили из зала суда

5. В Ливнах мужчина умер во время футбольного матча

 

 

Поиск

ВОПРОСЫ ДНЯ

77 орловских дворов, которые отремонтируют в этом году - список

Будущее без тайн

Что несут новые технологии — безопасность и комфорт или угрозу личному пространству? РБК - читать

МЫ ВКОНТАКТЕ