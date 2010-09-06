Подрядчик, выигравший несколько крупных муниципальных контрактов на ремонт дворов и дорог в Орле, «Автобан-99» пока не приступил к ремонту трех дворовых территорий в Орле.

В этом смог лично убедиться мэр Орла Василий Новиков, который сегодня объехал адреса, по которым должен работать «Автобан-99». Это ул. МОПРа, 29, пер. Шпагатный, 4, ул. 6 Орловской дивизии, 27. Никаких следов работ и вообще присутствия там подрядчика нет.

Мэр назвал увиденное на объектах «форменным безобразием». Завтра городские власти проведут совещание совместно с руководством УКХ и представителями подрядчиков, работающих по программе благоустройства дворовых территорий.

На прошлой неделе вопрос о задержках в работе «Автобана-99» поднимался на совещании в горсовете Орла. Тогда руководитель УКХ Дмитрий Зуев сообщил, что работы ведутся в плановом режиме, а «Автобан – 99» после Дня города ускорит процесс и нагонит отставание по срокам.

Напомним, что в этом году по федеральной программе «Городская среда» в Орле должны отремонтировать 77 дворов. Цена вопроса – более 130 млн рублей, бОльшую часть из которых выделил федеральный бюджет.

ООО «Автобан-99» зарегистрировано в Москве в январе 2015 года. Уставной капитал - 10 тысяч рублей. Генеральным директором ООО является Магомед Ильясбагомедович Рабаданов. Владельцами компании являются Рашид Закарагиев и Марат Геворгян.

Компания работает на нескольких дорожных ремонтах в Орле, получила контракты и на ремонт дворовых территорий. Также ей отдали подряд на благоустройство бульвара Победы в Орле стоимостью более 11 млн рублей.