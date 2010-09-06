На совещании в администрации города глава города Александр Муромский обратился к представителям полиции с просьбой пресекать незаконную расклейку объявлений.

Речь идет о расклейке объявлений на стенах домов, столбах, остановках, то есть в неразрешенных местах.

На прошедшей неделе в Орле особенно были заметны объявления о ярмарке финских товаров. Как сообщил начальник отделения охраны общественного порядка УМВД России по г. Орлу Денис Павлив, граждане, причастные к расклейке уже установлены.

Полицейские уже передали материалы в административно-техническую комиссию для решения вопроса с наказанием. А сотрудникам патрульно-постовой службы даны указания пресекать факты расклейки объявлений и устанавливать личности нарушителей.

Кроме того, Александр Муромский обратил внимание городских служб на работы по очистке остановок от рекламных объявлений.