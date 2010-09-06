5 августа в Орловском районе на территории Знаменской богатырской заставы заложили камень под храм-часовню.

Деревянный храм будет построен в честь святого благоверного князя сербского Лазаря.

А в сербском Белграде будет построен храм во имя преподобного Илии Муромца.

Такая договоренность достигнута в рамках совместного проекта «Знаменской богатырской заставы» и сербского витяжского движения «Свибор — Союз Сербии.

Чин закладки деревянного храма совершил Преосвященный епископ Мценский Алексий, викарий Орловской епархии, сообщили в орловской митрополии.