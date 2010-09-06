Ко дню города удалось добиться демонтажа конструкций и антенн на декоративном панно, украшающем гостиницу «Салют», пишет на своей странице в Фейсбуке орловец Сергей Киселев.

Уродливые металлические конструкции портили общий вид панно, сделанного в сложной технике «сграффито». Они  загораживали богиню победы, возлагающую венок, перевитый георгиевской лентой.

«После обращения к губернатору были приняты меры и к 5 августа панно было полностью раскрыто», - пишет Сергей Киселев.

Однако после проведения демонтажа видно, что панно требует реставрации.

Это панно было сделано в 1992 года известными  орловскими художниками в сложной и редко встречающейся технике многослойной мокрой штукатурки («сграффито»). Авторы известные художники – Виктор Лупачев и Александр Никитин.

Орловец Сергей Киселев в мае уже победил «пряничного» человека, которая была  установлена над кафе в здании кафе «Салют».

Странная фигурка была повешена на фоне фрески, посвященной Первому салюту в честь освобождения Орла. Фреска уже давно стала одной из визитных карточек центра Орла.  

- Ответ мне пришел из администрации такой: «С выходом на место факты изложенные в обращении подтвердились. Выдано предписание о снятии декоративного элемента в виде «пряничного человечка». В настоящее время декоративный элемент демонтирован», - сообщал в мае Сергей Киселев.

 

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Русским народом управлять несложно, только бесполезно. Всё равно именно тебя обвинят во всех смертных грехах.
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