Орловец Валерий Давыдов на Первенстве Европы по стрелковым видам спорта завоевал серебряную и бронзовую медали.

Соревнования среди юниоров проходили в Баку с 21 по 4 августа. Всего в турнире участвовали спортсмены из 43-х стран мира.

Валерий Давыдов в упражнении «малокалиберная винтовка, стрельба по движущейся мишени на дистанции 50 метров» показал результат в 579 очков из 600 возможных. Это позволило ему встать на вторую ступень пьедестала.

А в упражнении «малокалиберная винтовка, стрельба по движущейся мишени со смешанными скоростями на дистанции 50 метров» он завоевал «бронзу», набрав 378 очков из 400.

В 2018 году Валерий уже выступит на взрослом Чемпионате Европы.

Фото istoki.tv