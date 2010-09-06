В деревне Алехино Хотынецкого района прошла торжественная церемония перезахоронения останков пилотов бомбардировщика Пе-2.

О месте падения бомбардировщика Пе-2 поисковикам рассказал местный старожил, сообщил руководитель областного центра поисковых отрядов «Самолёт» Денис Дьяков.

Исследовав местность в деревне Большое Юрьево Алехинского сельского поселения, поисковики обнаружили в большой воронке останки трех пилотов и детали самолета. По фрагментам шасси было установлено, что это именно Пе-2. Кроме того, на глубине пяти метров поисковики обнаружили один из двигателей, номер которого удалось прочитать.

Участники митинга почтили память пилотов минутой молчания, затем их останки с воинскими почестями были захоронены в братской могиле, в которой покоятся более 650 советских солдат и офицеров.

Церемония перезахоронения и памятный митинг в деревне Алехино прошли 8 августа в честь освобождения деревни от немецко-фашистских захватчиков.