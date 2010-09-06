Инспекторами лесной охраны с начала пожароопасного периода выявлено 34 нарушения правил пожарной безопасности, в том числе за разведение костров в лесах.

По всем случаям нарушения вынесено административное наказание в виде штрафов. Общая сумма штрафов, наложенная на нарушителей, составляет 91,5 тысяч рублей.

Исполняющий обязанности начальника Управления лесами Орловской области Игорь Лебедев на совещании в областной администрации сообщил, что в случае возникновения лесных пожаров могут быть задействованы 39 групп пожаротушения общей численностью 124 человека.

Кроме того, в наиболее пожароопасных районах области (Шаблыкинский, Дмитровский, Мценский и Урицкий районы) установлены четыре камеры системы видеомониторинга, информация с которых в круглосуточном режиме выводится в региональный диспетчерский пункт.