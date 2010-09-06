В мемориальном сквере Победы поселка Шаблыкино торжественно открыли памятник жертвам нацизма.
20 мая 1942 года в деревне Погорельцево Шаблыкинского района фашисты устроили акт геноцида, расстреляв 14 мирных жителей, пятеро из которых были детьми.
Члены поискового объединения «Огненная дуга» подтвердили подлинность исторических документов о совершенном преступлении.
Увековечение памяти погибших стало возможным в рамках проектов «Память бессмертна» Орловского Еврейского Конгресса, «Вернуть достоинство» Российского Еврейского Конгресса и Центра «Холокост» при поддержке Федеральной еврейской национально-культурной автономии.