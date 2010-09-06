В Орловской области районный и областной суды признали незаконным бездействие чиновников регионального Департамента здравоохранения, которые отказали в выделении бесплатных лекарств ребенку-инвалиду.

Мама несовершеннолетнего ребенка в судебном иске указала, что ему ребенку установлена инвалидность и прописано принимать препараты «Методжект» и «Хумира».

Они назначались московскими врачами по жизненным показаниям, лекарства показано принимать постоянно, замене или отменен они не подлежат.

На ее обращение в департамент здравоохранения, в апреле этого года мама получила отказ. Чиновники сослались не отсутствие финансовых средств на закупку лекарств. Женщина обратилась в Мценский райсуд, с просьбой возложить на департамент обязанность обеспечивать ребенка лекарственными препаратами.

В мае этого года райсуд удовлетворил иск матери ребенка. Но департамент обжаловал это решение в апелляционной инстанции, считая решение мценского райсуда неправомерным.

- Судебная коллегия по гражданским делам Орловского областного суда согласилась с выводами суда первой инстанции, указав, что непредоставление несовершеннолетнему ребенку рекомендованных лекарственных препаратов влечет нарушение ее права на охрану здоровья и получение медицинской помощи бесплатно, что недопустимо, - сообщили в Орловском облсуде.