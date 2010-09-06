В Кадастровой палате по Орловской области появилась услуга получения электронной подписи, сообщает «Федеральная кадастровая палата» по Орловской области.

Электронная подпись является полноценной заменой рукописной подписи, обладает полной юридической силой.

Она может быть использована для получения госуслуг не только Росреестра, но и других государственных структур.

Обладатель электронной подписи может беспрепятственно получать онлайн следующие услуги:

поставить объект на кадастровый учет, зарегистрировать права собственности на него, получить сведения из Единого государственного реестра недвижимости;

отследить санкции ГИБДД, поставить автомобиль на учет;

оформить анкету для получения паспорта;

получить ИНН;

подать заявление для поступления в вуз (с каждым годом все больше учебных заведений вводит в практику прием от иногородних абитуриентов заявлений, заверенных электронной подписью).

На базе Кадастровой палаты по Орловской области открыт Удостоверяющий центр, где можно получить сертификат электронной подписи. Для этого необходимо сформировать заявку на сайте Удостоверяющего центра https://uc.kadastr.ru/. После этого надо только один раз обратиться в офис Кадастровой палаты, расположенный по адресу: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, 22, для удостоверения личности и подачи пакета документов.

После завершения всех необходимых процедур заявитель сможет скачать сертификат на сайте Удостоверяющего центра.