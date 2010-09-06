Активисты орловского отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) провели мониторинг доступности и качества оказания медицинских услуг в поликлиниках девяти муниципалитетов области.

Чаще всего люди в проверяемых районах жалуются на дефицит узких специалистов, долгое ожидание приема, некомфортные условия пребывания в поликлиниках.

- Наиболее остро стоит вопрос с дефицитом врачей в Ливенской поликлинике, где активисты ОНФ выявили огромные очереди. Граждане стоят по несколько часов на прием к терапевту и кардиологу, – говорит эксперт ОНФ в Орловской области Сергей Чеботкин.

Подобная картина и в поликлинике Сосковского района, где отсутствуют врач-отоларинголог и невропатолог. В поликлинике Верховского района остро стоит проблема нехватки врачей-педиатров.

В восьми из девяти поликлиник (кроме Плещеевской районной больницы) ОНФ увидел отсутствие электронных терминалов для записи к врачу.

- Жители районов по-прежнему вынуждены записываться на прием к врачу через регистратуру поликлиник. Сегодняшний уровень развития информатизации позволяет использовать интернет для записи на прием к медицинским специалистам. Однако итоги мониторинга говорят обратное – люди просто не знают о возможности получения подобной услуги, – отметила сопредседатель регионального штаба ОНФ Ирина Сафонова.

Кроме этого активисты ОНФ обратили внимание на отсутствие элементов доступной среды на зданиях поликлиник. Из девяти проверенных поликлиник только на входе в здание Плещеевской больницы оборудован пандус.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ Валерий Савин сообщил, что результаты мониторинга будут опубликованы в СМИ и социальных сетях. Вся собранная в ходе рейда информация будет доведена до департамента здравоохранения Орловской области.

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