В Комсомольском сквере в Ливнах установили новый фонтан, который будет называться «Неаполитанский», сообщает газета «Уездный город».

Работы по благоустройству сквера начались еще в прошлом году. Сейчас в сквере обстроены новые пешеходные дорожки и установили новый фонтан. Диаметр фонтана – 4 метра, в центре – башня с тремя чашами. Вечером фонтан будет светиться разными цветами.

Власти города обещают, что фонтан заработает уже в середине августа.

Также в сквере вдоль дорожек появятся скамейки и фонари.