Новый пляж появился в селе Долбенкино Дмитровского района, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Площадь нового пляжа составляет 600 кв. метров. То есть по нормам, на пляже могут отдыхать 110 человек.

На территории пляжа есть кабинки для переодевания, скамейки, урны, туалет.

Кроме того, для детей оборудована специальная детская зона

На пляже будет организовано дежурство спасателей.

Освидетельствование нового места массового отдыха людей на воде провел старший государственный инспектор по маломерным судам Центра ГИМС МЧС России по Орловской области Сергей Корнеев.