Громкое дело о попытке мошенничества закончилось двумя штрафами, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Советский районный суд Орла в отношении топ-менеджеров ООО «ДорСпецСтрой» Олега Рыбина и Александра Каца, которые пытались поставить на станцию обезжелезивания китайское оборудование вместо предусмотренного проектом, вынес приговор: по 400 тысяч штрафа каждому.

Напомним, что компания ООО «ДорСпецСтрой» была субподрядчиком строительства станции обезжелезивания, подрядчиком выступала ООО «Смоленская строительная компания». Последнее в апреле 2013 года заключило с управлением капитального строительства Орла муниципальный контракт на 600 млн рублей. 

Прокуратура требовала для мошенников наказание в виде лишения свободы сроком на три года и восемь месяцев каждому и лишением права заниматься строительной деятельностью сроком на три года.

Однако орловский областной суд обставил приговор без изменений.

На архивном фото: Олег Рыбин рассказывает журналистам о прелестях китайского оборудования

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