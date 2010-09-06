9 августа в Троснянском районе в деревне Чернодье открыли газопровод, а в деревне Нижняя Морозиха после ремонта открыли плотину

Благодаря газопроводу, протяженностью 5,4 км, жители 60 домов будут обеспечены газом. Стоимость строительства газопровода составила более 3 млн рублей. Это средства федерального и областного бюджетов.

Помимо газификации деревни, к этому населенному пункту была проложена насыпная дорога, в дальнейшем планируется выполнить насыпное дорожное покрытие и в самой деревне.

Глава Троснянского района Александр Насонов сообщил, что в районе без газа остаются всего лишь три деревни - Высокое, Покровское и Редогощь.

А плотина в деревне Нижняя Морозиха была открыта после ремонта. Во время весеннего половодья в прошлом году ее размыло.

Ремонт гидротехнического сооружения обошелся в сумму около 6 млн рублей. Средства на ремонт выделили из резервного фонда Правительства Орловской области.