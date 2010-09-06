9 августа в Троснянском районе в деревне Чернодье открыли газопровод, а в деревне Нижняя Морозиха после ремонта открыли плотину

Благодаря газопроводу, протяженностью 5,4 км, жители 60 домов будут обеспечены газом. Стоимость строительства газопровода составила более 3 млн рублей. Это средства федерального и областного бюджетов.

Помимо газификации деревни, к этому населенному пункту была проложена насыпная дорога, в дальнейшем планируется выполнить насыпное дорожное покрытие и в самой деревне.

Глава Троснянского района Александр Насонов сообщил, что в районе без газа остаются всего лишь три деревни - Высокое, Покровское и Редогощь.

А плотина в деревне Нижняя Морозиха была открыта после ремонта. Во время весеннего половодья в прошлом году ее размыло.

Ремонт гидротехнического сооружения обошелся в сумму около 6 млн рублей. Средства на ремонт выделили из резервного фонда Правительства Орловской области.

 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

забугорище

 

 

Советы по делу 

Полезные рекомендации специалистов Орловского филиала Россельхозбанка. 

Как исправить «подпорченную» кредитную историю

Что делать, если банкомат «зажевал» деньги или карту

 

ПОВЕРКА ВОДОСЧЕТЧИКОВ: НЕ ТОРОПИТЕСЬ ИСПОЛНЯТЬ

Орловцы стали обнаруживать в своих почтовых ящиках извещения о коллективной поверке водосчетчиков.

Следовать строгим указаниям, изложенным в этих информационных листках, вовсе необязательно. Подробнее.

  

Несколько слов

Русским народом управлять несложно, только бесполезно. Всё равно именно тебя обвинят во всех смертных грехах.
Александр II

 

Реклама на cайте 

 

Наши рекламные предложения заслуживают внимания. Подробнее

 

 

ВНИМАНИЕ

В августе абоненты получат обновленную форму квитанции об оплате газа 

Изменения в квитанции будут незначительными и затронут только тех потребителей,  которые для расчета оплаты потребляемого ресурса используют прибор учета (счетчик). Абоненты, производящие оплату по нормативу потребления, получат привычную по внешнему виду и содержанию квитанцию. Подробнее

ТОП-5 самых читаемых новостей 

1. По уровню средней зарплаты Орловская область занимает 78-е место в стране

2. Орловская область вернула в федбюджет 195,5 млн неосвоенных рублей

3. Орловский молочный комбинат купила компания «Первая линия»

4. Бывшего директора школы в Кромском районе отпустили из зала суда

5. В Ливнах мужчина умер во время футбольного матча

 

 

Поиск

ВОПРОСЫ ДНЯ

77 орловских дворов, которые отремонтируют в этом году - список

Будущее без тайн

Что несут новые технологии — безопасность и комфорт или угрозу личному пространству? РБК - читать

МЫ ВКОНТАКТЕ