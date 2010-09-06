В Орле региональная комиссия по качеству подвела итоги областного этапа Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России».

13 предприятий Орловской области приняли участие в областном конкурсе. Для оценки экспертам было предложено 25 видов продукции и 4 услуги.

Победителями регионального этапа Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России» стали продукция и услуги компаний ООО «Знаменский СГЦ», ОАО «Орловский хлебокомбинат», ОАО «Гамма», АО «ГМС Ливгидромаш», АО «Орелпродукт», ООО «ДИАЛАМ+» и другие, сообщили в пресс-службе облправительства.

Эти компании будут участвовать в федеральном этапе всероссийского конкурса.