Активисты ОНФ сообщили, что в течение последних дней жители Орла загрузили на интерактивную карту свалок пять новых объектов.

Все свалки расположены в Орле. Представители ОНФ провели рейды по отмеченным жителями местам.

Везде обнаружены свалки бытового и строительного мусора.

Стихийная свалка мусора образовалась по улице Пойменной рядом с контейнерной площадкой. Такая же ситуация и у дома № 102 по улице Московской и на улице Приборостроительной около дома № 58.

Кроме того, активисты ОНФ проверили сообщения граждан о двух свалках, расположенных в центре города в районе дома 17 по улице Гагарина. Здесь также образовалось большое скопление бытового мусора.

«В ходе реализации проекта ОНФ «Генеральная уборка» мы не только фиксируем нарушения экологического характера, но и выявляем их причины. Полученную информацию направляем в органы власти, местного самоуправления. А также ведем информационную работу с населением», – отметил член регионального штаба ОНФ в Орловской области Алексей Головин.

В рамках проекта Народного фронта работает сетевой ресурс «Интерактивная карта свалок», на котором граждане могут отметить место несанкционированного складирования мусора. Всего за время работы проекта ОНФ «Генеральная уборка» на интерактивную карту свалок в Орловской области нанесено 155 объектов, из них 59 ликвидировано.

 

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