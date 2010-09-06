В Орловской области на двух федеральных трассах был отмечен значительный рост ДТП, сообщили в пресс-службе УИГБДД по Орловской области.

Это федеральные автодороги Орел – Брянск и Орел – Тамбов. На двух этих трассах с начала года пострадали более 55 человек и 18 человек погибли.

На автодороге Орел-Брянск 10 апреля текущего года случилась авария, унесшая жизни 5 человек. Водитель автомобиля ВАЗ-2110 выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовиком MAN.

В ДТП на автодороге Орел - Тамбов с начала погибли 11 человек.

Как говорят Госавтоинспекции, в основном причинами ДТП стали нарушение правил обгона и скоростного режима.