49 орловских первоклассников получили свои первые ранцы, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Мероприятие проходит в рамках акции «Дорога в школу», которую власти города устраивают уже в восьмой раз для помощи малообеспеченным и многодетным семьям.

Ежегодно в ней принимают участие предприниматели и обычные горожане. Совместными усилиями десяткам нуждающихся семей удается оказать помощь.

Перед будущими первоклассниками выступила солистка филармонии Наталья Куприянова, исполнив песни из любимых многими поколениями детей мультфильмов и детских фильмов.

11 августа еще 100 орловских ребят получат в подарок школьно-письменные принадлежности. 

Все желающие оказать посильную помощь детям из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, до 25 августа могут принести в управление социальной поддержки населения (ул. Ленина, 23) новые школьно-письменные принадлежности.

Телефон для дополнительной информации: 76-17-41.

Фото «Пять звезд»

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Русским народом управлять несложно, только бесполезно. Всё равно именно тебя обвинят во всех смертных грехах.
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