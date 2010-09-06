Прокуратура Заводского района Орла провела проверку по жалобе жительницы Орла Клавдии Ставцевой, обратившейся во время прямой линии к Президенту РФ Владимиру Путину, сообщили в пресс-службе ведомства

С иском к департаменту здравоохранения Орловской области в интересах женщины в суд обратился прокурор Заводского района Орла. Он просит обязать департамент обеспечить инвалида первой группы Клавдию Ставцеву, необходимыми для жизни лекарствами.

Ей для постоянного применения назначен лекарственный препарат, включенный в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, утвержденный распоряжением Правительства РФ.

Несмотря на это, необходимое лекарство департамент здравоохранения Орловской области женщине своевременно не предоставлял.

Решением суда требования прокурора обеспечить заявительницу лекарством бесплатно удовлетворено.