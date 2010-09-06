В Орле сегодня ночью на Тургеневском мосту начался дорожный ремонт, сообщили в пресс-службе городской администрации.

По информации Управления коммунальным хозяйством города, дорожники произвели фрезеровку 4300 кв. метров покрытия из 5300 запланированных.

На объекте работает подрядная организация «АМСтрой».

Этот же подрядчик завершил укладку выравнивающего слоя на улице 1-я Посадская.

К завершению близятся работы на улице Лескова (участок от площади Жукова до ул. Пионерской). Здесь появилось новое покрытие на 6960 км метрах, осталось уложить еще 300.

На улице Полесской (участок от ул. Октябрьской до ул. Матросова) осталось уложить 900 кв. метров щебеноно-мастичного асфальта из 9280 запланированных.