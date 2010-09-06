Бюджетное учреждение «Национальный парк «Орловское полесье» провел электронный аукцион и купил внедорожник Hyundai Grand Santa Fe за 2,3 млн рублей, сообщает сайт «Орловские новости».
Напомним, что Национальный парк 12 июля на Единой электронной торговой площадке разместил аукцион на покупку автомобиля за 2,42 млн рублей.
Аукцион выиграла компания ООО «Калуга Авто». Сейчас между компаниями идет процедура заключения контракта. В ходе торгов аукциона стоимость автомобиля была снижена на 5%.
Автомобиль обошелся «Орловскому полесью» в 2,3 млн рублей.