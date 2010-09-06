Подрядчики по ремонту дворовых территориях в Орле привлекают к ремонту субподрядные организации.

Как сообщили в Управлении коммунальным хозяйством Орла, на 10 августа подрядчики приступили к ремонту 45 дворовых территорий.

В 10 дворах многоквартирных домов установили бордюры и отремонтировали проезжую часть. Это дворы по Наугорскому шоссе, 19, 19а, 21, 23, 25, ул. Новикова, 6, ул. Новосильской, 8, ул. Металлургов, 38, 40, 44.

В дворовых территориях Орла работают подрядные организации «АМСтрой», «Нерудстрой», «Автобан 99», «Двин».

По муниципальному контракту 2 сентября ремонт должен быть завершен в 68 дворовых территориях и в 9 дворах – 15 сентября.

Компания «Автобан-99» сильно отстает от намеченного графика. Было решено привлечь к ремонту местные организации по договору субподряда.

За качеством работ будут следить специалисты дорожного отдела МКУ «УКХ г. Орла».