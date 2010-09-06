Еще пять объектов попали в список ремонтируемых территорий, сообщил начальник Управления коммунальным хозяйством города Дмитрий Зуев.

Это улица Пожарная, а также тротуары по ул. 60-летия Октября (от ул. Октябрьская до ул. М. Горького), по ул. Пионерская (от ул. Октябрьской до дома № 4 (четная сторона), по ул. Привокзальной, по ул. Льва Толстого (от ул. Раздольной до дома № 21 (правая сторона).

Кроме того, на тротуарах по 15 адресам установят 175 пандусов и тактильную плитку для маломобильных групп населения.

Власти города уже объявили аукцион по определению подрядчика на выполнение работ на улице Пожарной. Победитель будет определен 28 августа.

Начальная стоимость работ составляет 3 749 812 рублей.

Новый асфальт будет уложен почти на 5 000 кв. метрах.

Дополнительные средства выделил Дорожный фонд Орловской области.