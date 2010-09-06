В Орловской области на предстоящий эпидемический сезон планируется привить от гриппа более 308 тыс. человек или 40% населения области.

По информации Минздрава РФ поставки первых партий вакцины запланированы до 31 августа. Как только вакцина поступит, сразу начнется прививочная кампания, сообщили в пресс-службе облправительства.

Вакцинации против гриппа подлежат дети с 6 месяцев, учащиеся 1-11 классов, студенты высших и средних профессиональных учебных заведений, лица, подлежащие призыву на военную службу, беременные женщины, работники медицинских и образовательных учреждений, транспорта, коммунальной сферы, взрослые старше 60 лет, лица с хроническими заболеваниями.

Задать вопрос специалистам Роспотребнадзора по Орловской области по теме вакцинации можно по телефонам 8 (4862) 42-37-75, 8 (4862) 41-53-11.